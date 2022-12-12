Президент України сьогодні візьме участь у саміті G7

Головною темою сьогоднішнього обміну думками буде продовження підтримки України.

Лідери групи G7 проведуть зустріч у відеоформаті в понеділок у другій половині дня, орієнтовно з 17:00 до 18:00 за берлінським часом (з 18:00 до 19:00 за Києвом).

Про це оголосив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт на брифінгу в понеділок, повідомляє Укрінформ.

"Зустріч у відеоформаті пройде в понеділок… Головною темою сьогоднішнього обміну думками буде продовження підтримки України, а також пріоритети головування Німеччини, яке триває до кінця місяця", – сказав Гебештрайт.

Очікується, що до саміту долучиться також резидент України Володимир Зеленський.

Це буде шоста зустріч групи за час головування Німеччині у 2022 році, дві з них проходили офлайн.