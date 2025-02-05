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Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди

05 лютого 2025, 20:53
Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди
Серед ключових тем – координація кроків із партнерами та гарантії безпеки.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував Великій Британії за оборонну, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку України. Політики обговорили інші формати допомоги і на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх механізмів.

Президент України та глава МЗС Британії детально обговорили посилення санкцій проти рф, зокрема її нафтової галузі й оборонно-промислового комплексу, і використання заморожених російських активів на користь України.

Девід Ламмі запевнив у тому, що Велика Британія є одним із ключових партнерів України.
 
"Наша оцінка в тому, що путін не хоче вести жодних перемовин зараз. Тому ми продовжуємо максимально допомагати вам, поки ви боретеся в цій жахливій війні, і заохочуємо інших партнерів робити те саме", – каже міністр.
 
Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі прибув до Києва 5 лютого.
Британіявійна в Україніросія окупанти

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