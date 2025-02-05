Президент України та глава МЗС Британії обговорили реалізацію сторічної угоди
Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зеленський подякував Великій Британії за оборонну, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку України. Політики обговорили інші формати допомоги і на двосторонньому рівні, і в межах багатосторонніх механізмів.
Президент України та глава МЗС Британії детально обговорили посилення санкцій проти рф, зокрема її нафтової галузі й оборонно-промислового комплексу, і використання заморожених російських активів на користь України.