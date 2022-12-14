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ПОЛІТИКА

Президент України увійшов до ТОП-50 найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg

14 грудня 2022, 22:00
Президент України увійшов до ТОП-50 найвпливовіших людей світу за версією Bloomberg
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Президент України Володимир Зеленський увійшов у список 50 найвпливовіших людей світу у 2022 році за версією агентства Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський увійшов у список 50 найвпливовіших людей світу у 2022 році за версією агентства Bloomberg.

“...Володимир Зеленський відхилив пропозиції США допомогти йому втекти на початку війни та за допомогою нічних звернень у соціальних мережах переконував українців, що вони переможуть. Зеленський, який здобув популярність як актор, зігравши випадкового президента в популярному телешоу, застосував свої таланти артиста, щоб виступати перед парламентами по всьому світу та заручатися підтримкою боротьби своєї нації. Це спрацювало”, - йдеться у публікації.

Зазначається, що українські сили, які спочатку поступалися ворогу в озброєнні, витіснили російські війська з району Києва, а потім і на північному сході завдяки поставкам зброї та фінансовій підтримці з боку США, Європи та інших союзників. У листопаді українські військові здобули велику перемогу, повернувши Херсон - єдиний обласний центр, який російські сили захопили під час вторгнення.

Та, як зазначається у статті, війна ще далека від завершення.

“Президент росії володимир путін натякнув, що може вдатися до ядерної зброї, щоб спробувати змусити Україну — і Захід — укласти угоду, яка дозволить йому зберегти частину своїх здобутків. Очікується, що повоєнне відновлення зруйнованої економіки України коштуватиме понад 340 мільярдів доларів”, - пише агентство.

Як повідомлялося раніше, американський журнал Time назвав Президента Володимира Зеленського та дух України “Персоною року” за підсумками 2022 року.

Британське видання Financial Times назвало Зеленського людиною року.

А видання Politico - найвпливовішою людиною в Європі.


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