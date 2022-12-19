Президент України виступить сьогодні на зустрічі військової групи 10 країн у Ризі

Лідери країн-учасниць обговорять обороноздатність, необхідну українським силам, у тому числі протиповітряну оборону

Сьогодні у столиці Латвії відбудеться зустріч Об'єднаних експедиційних сил (JEF) за участі 10 країн, на якій виступить Президент України Володимир Зеленський, повідомляє Уряд Британії.

"На зустрічі в рамках JEF, яке об’єднує лідерів Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Великої Британії, також виступить Президент Зеленський", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цій зустрічі британський прем’єр Ріші Сунак закликатиме групу продовжити потужну військову підтримку України у 2023 році та оголосить про новий великий безпековий пакет для України, який включатиме кілька сотень тисяч артилерійських снарядів на загальну суму близько 250 млн фунтів.

"Це забезпечить постійне надходження критичних артилерійських боєприпасів до України протягом 2023 року", - зазначається у релізі.

На зустрічі у Латвії лідери країн-учасниць також обговорять обороноздатність, необхідну українським силам, у тому числі подальшу протиповітряну оборону.