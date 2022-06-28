ПОЛІТИКА НОВИНИВолодимир Зеленський закликав світ визнати росію державою-спонсором тероризму після обстрілу ТЦ у Кременчуці, у якому загинуло щонайменше 18 цивільних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент України закликав визнати рф державою-спонсором тероризму
"Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі", - написав президент
Фото: з вільних джерел
Про це він заявив у своєму Telegram.
"Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів. Росія має бути визнана державою - спонсором тероризму. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор", - написав він.
Внаслідок ворожого ракетного обстрілу торгового центру "Амстор" загинуло щонайменше 18 людей. За даними прокуратури надійшло 40 заяв про зникнення родичів.
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