Президент України закликав визнати рф державою-спонсором тероризму "Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі", - написав президент

Володимир Зеленський закликав світ визнати росію державою-спонсором тероризму після обстрілу ТЦ у Кременчуці, у якому загинуло щонайменше 18 цивільних.

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Про це він заявив у своєму Telegram. "Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів. Росія має бути визнана державою - спонсором тероризму. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор", - написав він. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу торгового центру "Амстор" загинуло щонайменше 18 людей. За даними прокуратури надійшло 40 заяв про зникнення родичів.

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