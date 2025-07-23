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ПОЛІТИКА

Президент України затвердив делегацію для переговорів у Стамбулі

23 липня 2025, 10:14
Президент України затвердив делегацію для переговорів у Стамбулі
Делегацію України на черговому раунді переговорів очолить секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації для чергового раунду переговорів України та Росії в Туреччині.

Відповідний указ № 539 опублікований на сайті голови держави.

Зустріч сторін має відбутися в середу, 23 липня, в Стамбулі. Членами делегації стали 14 представників Офісу президента, Міністерства закордонних справ, Збройних сил, Служби безпеки та Головного управління розвідки. Очолить делегацію секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Рустем Умєров. Повний список:

  • радник керівника Офісу президента — Бевз Олександр;
  • заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил ЗСУ — Дьяков Олександр;
  • перший заступник міністра закордонних справ України — Кислиця Сергій;
  • представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектора безпеки й оборони — Ковбаса Юрій (за згодою);
  • офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ Апарату головнокомандувача Збройних сил — Кузьмичов Георгій;
  • перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки — Луговський Олег;
  • заступник начальника Генштабу ЗСУ — Острянський Євгеній;
  • заступник голови СБУ — Поклад Олександр;
  • заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони — Скібіцький Вадим;
  • начальник відділу міжнародного права — заступник начальника управління міжнародного та операційного права центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ — Фомін Андрій;
  • заступник начальника Генштабу ЗСУ — Шевченко Олексій;
  • старший офіцер головного оперативного управління Генштабу ЗСУ — Олександр;
  • заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ — Шинкарьов Євген.

16 травня 2025 року в Стамбулі відбулися перші прямі переговори України та росії з 2022 року. Сторони обговорили обмін полоненими у форматі "1 000 на 1 000" та можливе припинення вогню. Після розмови путіна з Трампом 19 травня, росія заявила про готовність працювати над меморандумом із Україною. 2 червня в Стамбулі погодили формат обміну "всіх на всіх" — обміни вже відбулися у кілька етапів.

війнаСтамбулпереговориРустем УмєровВолодимир Зеленський

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