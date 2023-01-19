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ПОЛІТИКА

Президент України зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

19 січня 2023, 21:46
Президент України зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ
МАГАТЕ
Окрему увагу було приділено ситуації на ЗАЕС, яка досі перебуває під тимчасовою російською окупацією

Сьогодні Президент України провів зустріч із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який перебуває з робочим візитом у нашій країні.

Володимир Зеленський відзначив активну роль МАГАТЕ у вирішенні питань, пов’язаних із ядерною безпекою, що є вкрай важливим на тлі війни, розпочатої росією проти нашої країни.

Окрему увагу було приділено ситуації на Запорізькій атомній електростанції, яка досі перебуває під тимчасовою російською окупацією.

Президент наголосив на неприпустимості продовження обстрілів об’єктів української атомної енергетики російським агресором, важливості демілітаризації станції та виведення з неї всіх без винятку представників росії.

Україна продовжить обговорення цього питання виключно з МАГАТЕ.

Під час зустрічі сторонами було домовлено продовжити взаємодію між Україною та агентством з метою подальшого посилення ядерної безпеки в нашій країні на тлі бойових дій, що тривають.


війнаокупаціяМАГАТЕУкраїнаЗАЕСрф тероризм

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