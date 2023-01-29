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ПОЛІТИКА

Президент військового комітету НАТО закликав країн-членів перейти до "воєнної економіки"

29 січня 2023, 16:12
Президент військового комітету НАТО закликав країн-членів перейти до
Фото: з вільного доступу
Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що країни-члени Альянсу повинні перейти до "воєнної економіки", щоб задовольнити потреби України на тлі повномасштабного російського вторгнення.

Таку думку Бауер висловив в інтерв’ю португальському телеканалу RTP

"Нам потрібно збільшувати виробництво оборонної промисловості, і про це вже все більше і більше говорять на державному рівні. Це може означати пріоритетність певної сировини, певних виробничих потужностей, необхідних для оборонної промисловості, а не для цивільної. Ці пріоритети слід обговорювати, зокрема, щодо воєнної економіки в мирний час", – сказав він.

Топпосадовець НАТО зазначив, що протягом останньої чверті століття світова економіка працювала за принципом "час від часу", але значні матеріально-технічні втрати під час війни росії проти України виявили слабкість такого підходу.

"Обидві сторони витрачають багато боєприпасів і руйнівних матеріалів: танків і авіації. Обидві сторони повинні купувати багато сировини та боєприпасів, щоб продовжувати воювати. Проблема для обох полягає в тому, що оборонна промисловість як на Заході, так і в росії потребує збільшення обсягів виробництва", – стверджує Бауер.

За його словами, втілення переходу на "воєнну економіку" вимагатиме зміни настроїв населення країн НАТО, яку він охарактеризував як "складну".

"Ми повинні зробити так, щоб росіяни не виграли війну в Україні. Якщо вони це зроблять, ми матимемо набагато більшу проблему під кутом зору грошей і оборони: росіяни будуть на наших кордонах", – попередив голова Військового комітету НАТО.

Раніше повідомлялось, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг знову попередив про ризик того, що постачання зброї Україні може послабити обороноздатність країн Альянсу.

економікаНАТО

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