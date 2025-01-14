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Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації

14 січня 2025, 12:32
Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
Володимир Зеленський
Президент пропонує продовжити мобілізацію з 8 лютого 2025 року на 90 діб

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

Про це стало відомо із сайту Верховної Ради.

Президент пропонує продовжити воєнний на 90 днів та продовження проведення загальної мобілізації теж на 90 діб.
 
Нагадаємо, що 6 листопада 2024 року, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 7 лютого 2025 року. Так, на сайті парламенту зазначалося, що закон №12151 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №12152 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" повернуто із підписом президента.
президентвійна в Україніросія окупанти

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