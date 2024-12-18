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ПОЛІТИКА

Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя

18 грудня 2024, 18:42
Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя
https://www.president.gov.ua/
За словами глави держави, закінчення війни росії проти України є фундаментальним для Європи питанням.

Президент Володимир Зеленський у середу, 18 грудня, прибув до Брюсселя для участі в неформальній зустрічі європейських лідерів і саміті Європейської ради.

Про це він написав у Telegram-каналі.

За словами глави держави, закінчення війни росії проти України є фундаментальним для Європи питанням і "потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн".

"На цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради й президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії та інших країн", – анонсував Зеленський.

Зеленський та Макрон зустрінуться о 18:15 за місцевим часом у Брюсселі. Зустріч пройде на полях саміту Європейського Союзу та країн Західних Балкан.

Зеленський також зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, який також вирішив зібрати на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів низки європейських країн.

Володимир ЗеленськийБрюсельзустріч

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