Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя

За словами глави держави, закінчення війни росії проти України є фундаментальним для Європи питанням.

Президент Володимир Зеленський у середу, 18 грудня, прибув до Брюсселя для участі в неформальній зустрічі європейських лідерів і саміті Європейської ради.

Про це він написав у Telegram-каналі.

За словами глави держави, закінчення війни росії проти України є фундаментальним для Європи питанням і "потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн".

"На цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, генеральним секретарем НАТО, президентом Євроради й президенткою Єврокомісії, будуть представники Британії та інших країн", – анонсував Зеленський.

Зеленський та Макрон зустрінуться о 18:15 за місцевим часом у Брюсселі. Зустріч пройде на полях саміту Європейського Союзу та країн Західних Балкан.

Зеленський також зустрінеться з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте, який також вирішив зібрати на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів низки європейських країн.