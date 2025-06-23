Президент Володимир Зеленський прибув у Лондон

Речник президента назвав основну мету візиту.

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Британії. Метою поїздки є поглиблення оборонної співпраці.

Під час візиту в Британію президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Королем Чарльзом ІІІ та прем’єр-міністром країни Кіром Стармером.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров у коментарі «Укрінформу».

Також запланована зустріч Зеленського та спікерів обох палат британського парламенту Ліндсі Гремом і Джоном Макфолом. Никифоров також додав, що голова держави поспілкується з представниками аналітичних центрів та українськими військовими, які у Британії проходять підготовку.

"Основна мета візиту – поглиблення оборонної співпраці", - додав Никифоров.

Під час останнього засідання "Рамштайн", яке відбулось на початку червня, Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів - 350 млн фунтів. Це дозволить передати Україні 100 000 дронів у 2025-му.