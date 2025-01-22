Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем соборності України

Він нагадав, що щороку українці робили живі ланцюги у пам'ять про цю дату.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Днем соборності України.

Про це стало відомо із відеозвернення, записаного на Софійській площі у Києві.

"Саме тут, на цій площі, був проголошений Акт злуки. Право- та Лівобережна Україна об’єднались у єдину державу. Але амбіції, розбрат і вороги, які ними скористались – вороги як, до речі, ззовні, так і всередині, – не дали самостійній Україні існувати довго. На жаль. Державність нашу було втрачено. Тобто втрачено власну свободу. На довгі роки. На десятиліття. Це кілька поколінь, які жили під чужими прапорами, традиціями, яким наказували, як жити, як говорити, як думати, кого любити, кого ненавидіти. Ось що таке не своя державність, ось що таке втрата незалежності", – сказав президент.

Він нагадав, що щороку українці робили живі ланцюги у пам'ять про цю дату.

"Ми казали, як важливо берегти єдність і бути пліч-о-пліч. Але настав день, і нам випало це довести. 24 лютого. День, який став вирішальним моментом. Таким викликом став. Таким іспитом на єдність, на зрілість, на віру в Україну. І ми об’єднались. Українці всі об’єднались. Не декларативно, не на папері, не за якоюсь командою, а за покликом всередині", – наголосив Зеленський і зазначив, що українці разом змогли вистояти, зберегти Україну та дати відсіч окупанту.