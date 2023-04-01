Президент Єврокомісії претендує на посаду генсека НАТО – The Sun

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн може стати наступним генеральним секретарем альянсу.

Це може статися після того як Єнс Столтенберг піде у відставку.

Повідомляє The Sun.

Повноваження фон дер Ляєн на посаді президента Європейської комісії закінчуються в настпуному році.

Але дипломатичне джерело повідомляє, що низка країн-членів НАТО запропонували їй очолити НАТО вже в жовтні цього року.

Англійські джерела припускають, що Британія, швидше за все, накладе вето на кандидатуру фон дер Ляєн, зсилаючись на її поганий послужний список на чолі Збройних сил Німеччини.

Також, британський міністр оборони Бен Воллес претендує на те, щоб стати першим за останні 20 років генеральним секретарем НАТО з Великобританії.

Нинішній Генеральний секретар Єнс Столтенберг має піти у відставку пізніше через те, що його повноваження були продовжені через війну в Україні.