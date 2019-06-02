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Президент Єврокомісії: угода про Brexit переглядатися не буде

Він зазначив, що так званий "запасний механізм" для ірландського кордону є невід'ємною частиною угоди про вихід
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що угода про вихід Великої Британії з ЄС переглядатися не буде.
Президент Єврокомісії: угода про Brexit переглядатися не буде Жан-Клод Юнкер. Фото: europressa.com

"Угода про вихід і Політична декларація були узгоджені всіма 27 лідерами держав-членів Європейського союзу, а також урядом Сполученого Королівства. Як ми вже неодноразово говорили, угода є найкращою і єдино можливою. Вона не відкрита для повторних переговорів", - сказав Юнкер після зустрічі в Брюсселі з ірландським прем'єром Лео Варадкаром, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що так званий "запасний механізм" для ірландського кордону є невід'ємною частиною угоди про вихід.

Юнкер зазначив, що в ЄС сподіваються, що його активація не знадобиться, але вважають його необхідною юридичною гарантією для захисту миру і забезпечення того, що не буде повернення до жорсткого кордону на острові Ірландія.

"Запасний механізм" - це не двостороннє питання, а європейське. Кордон Ірландії також є кордоном Європейського Союзу, і її ринок є частиною Єдиного ринку. Ми будемо єдині в цьому питанні", - підкреслив він.

У четвер Юнкер зустрінеться з британським прем'єр-міністром Тереза Мей, щоб обговорити ймовірні кроки для виходу з глухого кута навколо угоди про Brexit. До виходу Британії з ЄС залишається менше двох місяців.

Нагадаємо, депутати парламенту Великої Британії відхилили угоду про вихід країни з Європейського Союзу, на якій наполягала прем'єр-міністерка Тереза Мей. Відтак, якщо депутати проголосують проти угоди, Сполучене Королівство або залишить ЄС без угоди, або відтермінує Brexit.

Раніше, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявляла парламентаріям, що якщо вони не підтримають угоду про вихід Британії з ЄС - це буде порушенням обіцянок, наданих виборцям.

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06 02 2019 21:19
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