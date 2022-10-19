Президентка Європарламенту привітала український народ з отриманням премії Сахарова
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила, що український народ став лауреатом премії Сахарова.
Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.
"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Ніхто не заслужив на це, більше ніж вони. Вітаємо мужній народ України", – заявила Мецола.
Премію Сахарова вручили українському народові в особі Президента Володимира Зеленського.
Як повідомляв iPress, народ України номінували політичні групи Європарламенту S&D та Renew Europe, наголосивши на ролі окремих осіб, представників громадянського суспільства та державних і громадських інституцій.
Зокрема, у номінації згадуються Державна служба України з надзвичайних ситуацій; Юлія Паєвська, засновниця евакуаційної медичної групи "Ангели Тайри"; правозахисниця Олександра Матвійчук, чия організація "Центр громадянських свобод" отримала цього року Нобелівську премію миру; Рух цивільного опору "Жовта стрічка"; мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.
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