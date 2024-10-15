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Президент Євроради запросив Зеленського на саміт у четвер

15 жовтня 2024, 21:07
Президент Євроради запросив Зеленського на саміт у четвер
Фото: з вільного доступу
Український президент зможе представити план перемоги і розповісти про ситуацію на полі бою.
Президент Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що запросив Володимира Зеленського на саміт Ради, який пройде 17-18 жовтня.
 
Про це Мішель написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).
 
За словами Мішеля, український президент має озвучити ситуацію на фронті і представити план перемоги.
 
"Я запросив президента Володимира Зеленського на саміт Європейської ради у четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України і представити свій план перемоги", - написав очільник Євроради.
 
Засідання відбуватиметься 17-18 жовтня у Брюсселі. Одним із головних питань буде продовження всебічної підтримки України.
війна в УкраїніЄврорадаросія окупанти

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