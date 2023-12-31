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Президент затвердив санкції РНБО щодо громадян росії з документами України

31 грудня 2023, 12:19
Президент затвердив санкції РНБО щодо громадян росії з документами України
Володимир Зеленський
Санкції запроваджуються проти шести громадян росії.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом увів удію рішення Ради національної безпеки і оборони України від від 30 грудня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Санкції запроваджуються проти шести громадян росії, з яких деякі використовують українські документи на інше ім’я:

  • Буркін Єгор Васильович, громадянина рф, може використовувати документи, оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • Амірханян Андрій Абрамович, громадянин рф, може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • Градопольцев Артем Олександрович, громадянин рф, в Україні отримав посвідчення біженця;
  • Кліпов Денис Іванович, громадянин рф, в Україні отримав посвідчення біженця;
  • Галямов Тимур Ільясович, громадянин рф, користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • Сафіханов Альберт Мінуллович, громадянин рф, користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон. 

Цим рішенням РНБО доручено Кабінету міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

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