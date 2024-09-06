Президент Зеленський провів зустріч із канцлером Шольцом

Шольц запевнив, що "Німеччина є і залишиться найбільшим прихильником України в Європі".

Володимир Зеленський зустрівся у Франкфурті з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Канцлер запевнив нашу державу в підтримці і назвав ФРН і "найбільшим прихильником України в Європі.

Про це Шольц написав на своїй сторінці у соцмережі Х (Twitter).

"Німеччина є і залишиться найбільшим прихильником України в Європі. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - написав Шольц.