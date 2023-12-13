Президент Зеленський прибув до Норвегії

Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонасом Гаром Стере проведуть зустрічі для обговорення різних тем.

Президент України Володимир Зеленський у середу, 13 грудня прибув до Осло, столиці Норвегії, з неанонсованим візитом.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

Як повідомляється, Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонасом Гаром Стере проведуть зустрічі для обговорення різних тем, у тому числі щодо подальшої підтримки України.

Президент також відвідає саміт Північних країн, який відбудеться сьогодні в Осло. Серед головних тем - спільна робота у галузі оборони та безпеки.

Також після зустрічі у Зеленського та Стере запланована спільна пресконференція.

"Я радий мати можливість вітати Володимира Зеленського в Норвегії. Сподіваюся на наші конструктивні переговори. Норвегія продовжуватиме підтримувати боротьбу України за самозахист. Ми надаємо цільову, довгострокову підтримку, щоб допомогти Україні в її боротьбі за свободу та демократію. Зусилля України також є важливими для забезпечення свободи та безпеки тут, у Норвегії", - наголосив норвезький прем'єр.