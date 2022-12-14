Президент Зеленський закликав генсека ООН направити експертів на енергетичні об’єкти України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешем

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешем.

Про це глава держави повідомив у Twitter.

Він зазначив, що подякував генсеку ООН за участь у конференції з підтримки України в Парижі й під час телефонного дзвінка обговорив "формулу миру" й ініціативу проведення Global Peace Formula Summit.

"Закликав якнайшвидше відправити експертів ООН на об’єкти української енергетики. Розвиватимемо Чорноморську зернову ініціативу та програму Grain From Ukraine", – додав Зеленський.