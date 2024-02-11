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Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО

11 лютого 2024, 12:15
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Фото: з вільного доступу
Відповідні укази з‘явились на сайті президента.

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ України. Ним став генерал-майор Олександр Павлюк. Також, президент оприлюднив укази про призначення нових глав Об’єднаних сил та Десантно-штурмових військ.

Про це йдеться у відповідних указах від 11 лютого 2024 року, які з'явилися на сайті президента України. 

"Призначити генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України", – ідеться в указі.

Напередодні Кабмін звільнив Олександра Павлюка з посади першого заступника міністра оборони у звʼязку із переходом на іншу роботу.

Також з'явилися укази щодо звільнення Сергія Наєва з посади Командувача об'єднаних сил ЗСУ. На цей пост призначили Юрія Содоля.

Крім того, Зеленський змінив командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ. Цю посаду обіймав Максим Миргородський. Новим командувачем став Ігор Скибюк.

Також було призначено нового командувача Сил територіальної оборони. Посаду отримав Ігор Плахута.

президентвійна в Україніросія окупантипризначення

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