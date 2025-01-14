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Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача

14 січня 2025, 18:07
Президент змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача
Фото: Офіс Президента
Зеленський не вперше проводить зміни у складі Ставки.

Президент Володимир Зеленський змінив склад Ставки Верховного Головнокомандувача, вивівши з неї колишнього заступника керівника Офісу президента Романа Машовця.

Про це йдеться в указі №30/2025 оприлюдненому на сайті глави держави.

Указ набирає чинності з дня його публікування, а саме 14 січня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Романа Машовця. Він був заступником керівника Офісу президента.

Машовець закінчив Київський військовий ліцей, Київський інститут Сухопутних військ за спеціальністю "Бойове застосування підрозділів військової та спеціальної розвідки", Об`єднаний інститут воєнної розвідки при Національній академії оборони України за спеціальністю "Військове управління у міжнародних відносинах".
 
У 1993-2008 рр. – служба у Збройних Силах: розпочав службу в морському підрозділі спеціального призначення – бойові плавці; продовжував у підрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у миротворчій місії в Сьєрра-Леоне, також у складі українського контингенту в Іраку.
 
З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля джерел створення Сил спеціальних операцій ЗСУ. Співавтор закону про внесення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Здійснив 25 відряджень до зони бойових дій на сході України.
 
Указом президента 22 квітня 2020 року був призначений на посаду заступника керівника Офісу президента України.
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