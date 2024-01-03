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Президентка Гарварду Клодін Гей оголосила про відставку після звинувачень у плагіаті

03 січня 2024, 08:39
Президентка Гарварду Клодін Гей оголосила про відставку після звинувачень у плагіаті
Фото:Reuters
Її термін перебування на посаді був найкоротшим серед усіх президентів в історії Гарварду з моменту його заснування в 1636 році.

Президентка Гарвардського університету Клодін Гей оголосила про свою відставку. Перед тим вона отримала звинувачення у плагіаті в своїй науковій роботі.

Про це повідомляє The New York Times.

В понеділок, 1 січня, консервативний онлайн-журнал The Washington Free Beacon оприлюднив чергову скаргу на плагіат в роботах Клодін Гей. Раніше були оприлюднені до 40 таких звинувачень.

Таким чином Клодін Гей стала другим лідером університету Ліги Плюща, який втратив роботу за останні тижні через висловлювання щодо антисемітизму в їх навчальних закладах. Першою стала Елізабет Мегілл з Університету Пенсільванії.

Клодін Гей стала президенткою Гарварду в липні 2023 року. Вона стала першим чорношкірим президентом закладу і другою жінкою, яка очолила університет. Її термін був найкоротшим серед усіх президентів в історії Гарварду з моменту його заснування в 1636 році. 

В грудні 2023 року Клодін Гей на слуханнях в Конгресі ухилилась від відповіді на запитання, чи є заклики до геноциду євреїв порушенням політики університету. Також Гарвардський університет не виступив після того, що дехто вважав початковим провалом університету, щоб із рішучим засудженням нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня та деяких пропалестинських студентських акцій.

 

 

 

Гарвардський університетвідставкавійна в Україніросія окупанти

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