Президентка Грузії оприлюднила лист Байдена з критикою антидемократичних дій грузинського уряду

Водночас, за його словами, США залишаються відданими грузинському народу та його євроатлантичним прагненням.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оприлюднила лист лідера США Джо Байдена нагоди 16-ї річниці вторгнення рф на територію Грузії, у якому він, зокрема, заявив, що розчарований антидемократичними діями грузинського уряду.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"Цього дня ми згадуємо загиблих, поранених і вимушених переселенців унаслідок жорстокого вторгнення росії та спостерігаємо постійне намагання Кремля за рахунок місцевого населення посилити своє панування над окупованими регіонами", – зазначив Байден.

За його словами, Вашингтон залишиться твердим прихильником суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Я розчарований антидемократичними діями грузинського уряду, прикладом яких є закон у кремлівському стилі про "іноземних агентів" та неправдиві заяви грузинських урядовців, що суперечать нормам членства в ЄС та НАТО", – сказав глав США.

Водночас, каже він, Штати залишаються відданими грузинському народу та його євроатлантичним прагненням.