Президентка Грузії пообіцяла оскаржити результати виборів
18 листопада 2024, 19:55
Саломе Зурабішвілі Фото: З мережі Інтернет
Очільниця Грузії пропонує провести нові вибори, змінити кадровий склад Центральної виборчої комісії Грузії та виборчий кодекс
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, реагуючи на підсумковий протокол Центральної виборчої комісії про результати парламентських виборів 26 жовтня, заявила, що "вибори не відбулися", а оголошені результати вона буде оскаржувати.
Про це Зурабішвілі заявила на брифінгу, коментуючи підсумковий протокол Центральної виборчої комісії про результати парламентських виборів, повідомляє Sova.
Як зазначила Зурабішвілі, під час парламентських виборів "були порушені гарантовані права, відображені в Конституції Грузії, і міжнародні принципи та стандарти, прописані не в одній конвенції".
"Перше – таємниця голосування і друге – загальний принцип голосування, що виразилося в нехтуванні виборчими правами емігрантів Грузії", – заявила вона, додавши також про фальсифікації на виборах і порушення права на розгляд скарг незалежним і справедливим судом.
За словами очільниці Грузії, парламентські вибори не визнає президентка та опозиція Грузії, а також велика частина суспільства, що "продовжує свій справедливий протест і непримиренність".
"Минуло три тижні – і жоден наш головний демократичний партнер не визнав цих виборів. Вони, навпаки, акцентують на порушеннях і розглядають різні заходи тиску. Вирок винесено: ці вибори не відбулися", – каже президентка.
Зурабішвілі вважає, що з огляду на ситуацію потрібно провести нові вибори «в найкоротший термін» після міжнародного розслідування та змінити кадровий склад Центральної виборчої комісії Грузії та змінити Виборчий кодекс з урахуванням вимог ОБСЄ, зокрема врегулювати питання роботи дільниць за кордоном.
Також Зурабішвілі анонсувала звернення до Конституційного суду для оскарження результатів парламентських виборів, аби "повною мірою випробувати совість тих суддів, які опиняться перед вибором, якою країною ми хочемо бути і в якому напрямі має рухатися ця країна".