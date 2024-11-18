Президентка Грузії пообіцяла оскаржити результати виборів

Очільниця Грузії пропонує провести нові вибори, змінити кадровий склад Центральної виборчої комісії Грузії та виборчий кодекс

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, реагуючи на підсумковий протокол Центральної виборчої комісії про результати парламентських виборів 26 жовтня, заявила, що "вибори не відбулися", а оголошені результати вона буде оскаржувати.

Про це Зурабішвілі заявила на брифінгу, коментуючи підсумковий протокол Центральної виборчої комісії про результати парламентських виборів, повідомляє Sova.

Як зазначила Зурабішвілі, під час парламентських виборів "були порушені гарантовані права, відображені в Конституції Грузії, і міжнародні принципи та стандарти, прописані не в одній конвенції".

"Перше – таємниця голосування і друге – загальний принцип голосування, що виразилося в нехтуванні виборчими правами емігрантів Грузії", – заявила вона, додавши також про фальсифікації на виборах і порушення права на розгляд скарг незалежним і справедливим судом.