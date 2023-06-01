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ПОЛІТИКА

Президентка Косова закликала Сербію припинити дестабілізацію країни

01 червня 2023, 12:44
Президентка Косова закликала Сербію припинити дестабілізацію країни
Вьосу Османі - президентка Косово Фото: LIGA.net
Відповідальність за нестабільність на півночі країни вона покладає на президента Сербії Александра Вучича.

Сербія повинна припинити свою діяльність, спрямовану на дестабілізацію Косова, щоб покласти край насильству на півночі країни.

Про це заявила в четвер президентка Косово Вйоса Османі на європейському саміті в Молдові, повідомляє Reuters.

"Виклик походить від Сербії, країни, яка все ще повинна змиритися зі своїм минулим", - наголосила Османі.

Президентка також зазначила, що Сербія активно підтримує "незаконні структури" в Косово, щоб дестабілізувати країну зсередини. 

"Ситуація напружена, але ми повинні переконатися, що ми відновимо верховенство права в Косово. Ми розуміємо, що загроза виходить від заперечення Сербією існування Косова як суверенної держави. Президенту Вучичу потрібно припинити підтримку злочинних угруповань, якщо він справді хоче миру. Він ще повинен це показати", - наостанок додала президентка.

Нагадуємо, сербські протестувальники вступили в зіткнення з поліцією у Звечані та облили машини НАТО літерою "Z", маючи на увазі всім відомий російський знак. Миротворці НАТО застосували світло-шумові гранати проти сербських протестувальників у Косово 29 травня. Близько 25 з цих солдатів, які є представниками місії KFOR, дістали поранення під час сутичок із сербами.

КосовоСербія

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