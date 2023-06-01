Президентка Косова закликала Сербію припинити дестабілізацію країни
Сербія повинна припинити свою діяльність, спрямовану на дестабілізацію Косова, щоб покласти край насильству на півночі країни.
Про це заявила в четвер президентка Косово Вйоса Османі на європейському саміті в Молдові, повідомляє Reuters.
"Виклик походить від Сербії, країни, яка все ще повинна змиритися зі своїм минулим", - наголосила Османі.
Президентка також зазначила, що Сербія активно підтримує "незаконні структури" в Косово, щоб дестабілізувати країну зсередини.
"Ситуація напружена, але ми повинні переконатися, що ми відновимо верховенство права в Косово. Ми розуміємо, що загроза виходить від заперечення Сербією існування Косова як суверенної держави. Президенту Вучичу потрібно припинити підтримку злочинних угруповань, якщо він справді хоче миру. Він ще повинен це показати", - наостанок додала президентка.
Нагадуємо, сербські протестувальники вступили в зіткнення з поліцією у Звечані та облили машини НАТО літерою "Z", маючи на увазі всім відомий російський знак. Миротворці НАТО застосували світло-шумові гранати проти сербських протестувальників у Косово 29 травня. Близько 25 з цих солдатів, які є представниками місії KFOR, дістали поранення під час сутичок із сербами.