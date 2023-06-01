Президентка Косова закликала Сербію припинити дестабілізацію країни

Відповідальність за нестабільність на півночі країни вона покладає на президента Сербії Александра Вучича.

Сербія повинна припинити свою діяльність, спрямовану на дестабілізацію Косова, щоб покласти край насильству на півночі країни.

Про це заявила в четвер президентка Косово Вйоса Османі на європейському саміті в Молдові, повідомляє Reuters.

"Виклик походить від Сербії, країни, яка все ще повинна змиритися зі своїм минулим", - наголосила Османі.

Президентка також зазначила, що Сербія активно підтримує "незаконні структури" в Косово, щоб дестабілізувати країну зсередини.

"Ситуація напружена, але ми повинні переконатися, що ми відновимо верховенство права в Косово. Ми розуміємо, що загроза виходить від заперечення Сербією існування Косова як суверенної держави. Президенту Вучичу потрібно припинити підтримку злочинних угруповань, якщо він справді хоче миру. Він ще повинен це показати", - наостанок додала президентка.

Нагадуємо, сербські протестувальники вступили в зіткнення з поліцією у Звечані та облили машини НАТО літерою "Z", маючи на увазі всім відомий російський знак. Миротворці НАТО застосували світло-шумові гранати проти сербських протестувальників у Косово 29 травня. Близько 25 з цих солдатів, які є представниками місії KFOR, дістали поранення під час сутичок із сербами.