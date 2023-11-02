Президентка Молдови каже, що росія "купує" виборців на місцевих виборах

Санду, яка засудила вторгнення росії в Україну і звинуватила росію в спробі усунути її від влади шляхом державного перевороту.

Президентка Молдови Мая Санду в середу звинуватила росію в "купівлі" виборців на місцевих виборах, що відбудуться цими вихідними, шляхом вливання грошей у промосковські політичні партії.

Про це повідомляє Reuters.

Санду, яка засудила вторгнення росії в Україну і звинуватила росію в спробі усунути її від влади шляхом державного перевороту, заявила, що за два місяці москва спрямувала на фінансування "злочинних угруповань" суму, еквівалентну майже 5 мільйонам доларів США. Серед них – заборонена партія на чолі з бізнесменом-втікачем Іланом Шором.

Вона закликала виборців підтримати її союзників у неділю, щоб продемонструвати підтримку її бачення руху Молдови до Європейського Союзу.

"Раніше росія купувала людей, які керували Молдовою", – сказала Санду, маючи на увазі корупційні скандали в колишній радянській державі перед її переконливими виборами 2020 року.

"У неї більше немає такої можливості. Тепер вона купує молдовських громадян. Кремль використовує різні категорії людей...Є люди, які працюють на Кремль, і вони їдуть до Москви за грошима", – сказала вона.

Санду закликала правоохоронні органи вжити заходів для покарання винних.

У неділю молдовани голосують на виборах, які розглядаються як барометр проєвропейського курсу Санду. У травні на багатотисячному мітингу у Кишиневі вона отримала підтримку своєї політики, але в менших містах і сільській місцевості підтримка є менш впевненою.

"Важливо, щоб кожен прийшов і проголосував за тих кандидатів, які будуть проводити проєвропейську політику Молдови і не створюватимуть перешкод на цьому шляху", – сказала Санду.

Молдова напередодні виборів заблокувала доступ до основних російських новинних сайтів.

москва засудила цей крок як спробу позбавити молдован доступу до альтернативних поглядів і звинуватила президентку в розпалюванні антиросійських настроїв.

Шор, заочно ув'язнений на початку цього року за свою роль у корупційному скандалі на 1 мільярд доларів, висміює проєвропейську кампанію Санду і організовував демонстрації з еміграції в Ізраїлі із закликами до відставки її уряду.

Конституційний суд Молдови визнав його партію незаконною, а кільком її кандидатам заборонив балотуватися.