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ПОЛІТИКА

Президентка Молдови прагне проведення референдуму про членство в ЄС у жовтні

19 березня 2024, 09:42
Президентка Молдови прагне проведення референдуму про членство в ЄС у жовтні
з вільних джерел
Остаточна дата проведення ще невідома.

Президент Майя Санду повідомила, що референдум щодо членства Молдови в Європейському Союзі запланований на жовтень 2024 року.

Про це передає Bloomberg.

Очільниця держави попросила парламент Молдови розпочати процедуру конституційного референдуму, який відбудеться одночасно з днем президентських виборів. 

Майя Санду закликала громадян не боятися гідбридних атак росії на Молдову й підтримати її членство в Євросоюзі, "оскільки ЄС є єдиним вибором, який може забезпечити мир".

"Для більшості громадян Молдови Євросоюз є проєктом миру та процвітання, тоді як росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові", — додала вона.

У грудні 2023 року Молдова отримала згоду Європейської комісії на початок переговорів про вступ до ЄС. Цей процес вона планує завершити до 2030 року. Тим часом Молдова відчуває дедалі більший тиск з боку москви, що намагається підірвати зусилля країни в євроінтеграції.

вступ в ЄСМолдова

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