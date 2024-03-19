Президентка Молдови прагне проведення референдуму про членство в ЄС у жовтні

Остаточна дата проведення ще невідома.

Президент Майя Санду повідомила, що референдум щодо членства Молдови в Європейському Союзі запланований на жовтень 2024 року.

Про це передає Bloomberg.

Очільниця держави попросила парламент Молдови розпочати процедуру конституційного референдуму, який відбудеться одночасно з днем президентських виборів.

Майя Санду закликала громадян не боятися гідбридних атак росії на Молдову й підтримати її членство в Євросоюзі, "оскільки ЄС є єдиним вибором, який може забезпечити мир".

"Для більшості громадян Молдови Євросоюз є проєктом миру та процвітання, тоді як росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові", — додала вона.

У грудні 2023 року Молдова отримала згоду Європейської комісії на початок переговорів про вступ до ЄС. Цей процес вона планує завершити до 2030 року. Тим часом Молдова відчуває дедалі більший тиск з боку москви, що намагається підірвати зусилля країни в євроінтеграції.