Президентка Молдови розповіла, як Кишинів готувався до нападу росії – FT

Молдова у безпеці лише завдяки Україні, - переконана Мая Санду.

Президентка сусідньої з Україною Молдови Мая Санду заявила, что росія могла би напасти на її державу після захоплення України. Політик вважає, що москва у такому разі продовжила би експансію і наступною ціллю рф став би саме Кишенів.

Про це Санду розповіла в інтерв’ю Financial Times.

Вона сказала, що не вірить у те, що російські окупанти зупинилися би на кордоні.

За словами, глави держави, Молдова нині перебуває у безпеці лише завдяки стійкості українського народу та влади, а також завдяки героїчним зусиллям Сил оборони України.

"Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні", – підкреслила президентка Молдови.

Вона розповіла, що в перші тижні повномасштабного російського вторгнення, коли така загроза ще існувала, країна зосередилась на прийняті біженців з України.