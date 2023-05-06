Президентка Молдови розповіла, як Кишинів готувався до нападу росії – FT
Президентка сусідньої з Україною Молдови Мая Санду заявила, что росія могла би напасти на її державу після захоплення України. Політик вважає, що москва у такому разі продовжила би експансію і наступною ціллю рф став би саме Кишенів.
Про це Санду розповіла в інтерв’ю Financial Times.
Вона сказала, що не вірить у те, що російські окупанти зупинилися би на кордоні.
За словами, глави держави, Молдова нині перебуває у безпеці лише завдяки стійкості українського народу та влади, а також завдяки героїчним зусиллям Сил оборони України.
"Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні", – підкреслила президентка Молдови.
Вона розповіла, що в перші тижні повномасштабного російського вторгнення, коли така загроза ще існувала, країна зосередилась на прийняті біженців з України.