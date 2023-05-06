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Президентка Молдови розповіла, як Кишинів готувався до нападу росії – FT

06 травня 2023, 11:31
Президентка Молдови розповіла, як Кишинів готувався до нападу росії – FT
Фото: з вільних джерел
Молдова у безпеці лише завдяки Україні, - переконана Мая Санду.

Президентка сусідньої з Україною Молдови  Мая Санду заявила, что  росія могла би напасти на її державу після захоплення України. Політик вважає, що москва у такому разі продовжила би експансію і наступною ціллю рф став би саме Кишенів.

Про це Санду розповіла в інтерв’ю Financial Times.

 Вона сказала, що не вірить у те, що російські окупанти зупинилися би на кордоні.

За словами, глави держави, Молдова нині перебуває у безпеці лише завдяки стійкості українського народу та влади, а також завдяки героїчним зусиллям Сил оборони України.

"Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні", – підкреслила президентка Молдови.

Вона розповіла, що в перші тижні повномасштабного російського вторгнення, коли така загроза ще існувала, країна зосередилась на прийняті біженців з України.

 

МолдоваСандувійна в Україніросія окупанти

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