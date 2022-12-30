Президентка Молдови: з країною-агресором немає про що говорити

Регулярні претензії з москви у бік Молдови, Маї Санду назвала погрозами

Президентка Молдови Мая Санду сказала, що не бачить можливості підтримувати з росією конструктивні відносини після всього, що кремль зробив в Україні, повідомляє Newsmaker.

Зокрема, регулярні претензії з москви у бік Молдови, Маї Санду назвала погрозами.

"На жаль, такими інструментами працює росія - погрози, спроби залякування інших країн… Коли ми прийшли до влади, ми заявили, що прагнемо конструктивних відносин з росією. Після того, як почалася ця війна, які відносини можуть бути з агресором, з державою, яка вбиває своїх сусідів?", - зазначила Санду.

На запитання про те, чи планує вона якісь візити та зустрічі з представниками російської влади, президентка відповіла, що їй "немає чого обговорювати з країною-агресором".

Нагадаємо, Санду засудила масований ракетний удар росії по Україні вранці 29 грудня, наголосивши, що це відбувається перед святами і знову ціллю стала цивільна інфраструктура.

Попередні масовані атаки кілька разів призводили до перебоїв зі світлом у Молдові, енергосистема якої тісно пов’язана з українською.