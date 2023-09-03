Президентка Молдови жорстко засудила атаку рф по Одещині
03 вересня 2023, 18:55
Фото: з вільних джерел
Президентка Молдови Мая Санду засудила чергову терористичну атаку рф по Україні.
Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на обстріли росії портової інфраструктури на Одещині у ніч проти 3 вересня.
Про чергову терористичну атаку рф Санду написала у X (twitter).
Президентка Молдови заявила, що рішуче засуджує брутальний напад росії на портову інфраструктуру в Одеській області.
"росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об'єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть на боці України", – йдеться у дописі.