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Президентка Молдови жорстко засудила атаку рф по Одещині

03 вересня 2023, 18:55
Президентка Молдови жорстко засудила атаку рф по Одещині
Фото: з вільних джерел
Президентка Молдови Мая Санду засудила чергову терористичну атаку рф по Україні.
Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на обстріли росії портової інфраструктури на Одещині у ніч проти 3 вересня.
 
Про чергову терористичну атаку рф Санду написала у  X (twitter).  

Президентка Молдови заявила, що рішуче засуджує брутальний напад росії на портову інфраструктуру в Одеській області. 

"росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об'єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть на боці України", – йдеться у дописі.

 

МолдоваСандувійна в Україніросія окупантиатака дронів

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