Президентка Молдови жорстко засудила атаку рф по Одещині

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на обстріли росії портової інфраструктури на Одещині у ніч проти 3 вересня.

Президентка Молдови заявила, що рішуче засуджує брутальний напад росії на портову інфраструктуру в Одеській області.

"росія має бути притягнута до відповідальності за кожен зруйнований об'єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть на боці України", – йдеться у дописі.