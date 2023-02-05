Президентка Парламентської Асамблеї НАТО побувала в Бородянці, яку росіяни окупували навесні

Президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям та заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк вчора відвідали Бородянку.

Про це повідомляє Укрінформ

“Сьогодні у мене вже друга нагода зустрітися з пані Президенткою Парламентської Асамблеї НАТО. До цього ми бачилися у Брюсселі. Хочу подякувати Вам від імені парламенту України і всього українського народу за цей візит. Ваш приїзд — для нас, це абсолютно точно, дуже важливий”, - розповіла Кондратюк, на зустрічі з президенткою ПА НАТО.

Гарріо-Майлям побачила у Бородянці з наслідками окупації росіян. Вони оглянули зруйновані багатоповерхівки та наслідки перебування армії рф в місті, а також побували в модульному містечку, розміщеному біля зруйнованої школи та посспілкувались з мешканцями цих будинків.

“Ми, звичайно, ведемо дуже багато переговорів і дискусій у великих кабінетах. Але саме тут ми бачимо, як живуть прості українці, які кожен день докладають максимум зусиль, щоб Україна жила, працювала, перемагала. І саме сьогодні, у цьому модульному містечку, ми можемо говорити про те, що Україні зараз необхідно найбільше. Перш за все, це, звичайно, оборонна зброя, боєприпаси, але це і наступальна зброя тощо”, - додала заступниця голови ВР.