Президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ відклала візит до Грузії через політичну ситуацію

5 січня, три опозиційні грузинські коаліції – "Сильна Грузія", "За зміни" та "Єдність – Національний рух" – закликали президентку Парламентської асамблеї ОБСЄ відкласти візит до Грузії у зв'язку із ситуацією в країні.

У понеділок, 6 січня, президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума відклала візит до Грузії, який був запланований на 8-10 січня.

Про це вона написала у X (Twitter).

Як заявила Каума, вона вирішила відкласти візит до Грузії до того часу, коли "залучення ОБСЄ буде найбільш ефективним".

"Ми, як і раніше, готові вислухати всі голоси і запропонувати допомогу у виконанні рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ", – акцентувала вона.

Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала це рішення.

"Грузинський народ вдячний вам за те, що ви берете до уваги занепокоєння і надії грузинської демократії. Ми потребуємо ОБСЄ більше, ніж будь-коли! І нових виборів!" – заявила вона.

5 січня, три опозиційні грузинські коаліції – "Сильна Грузія", "За зміни" та "Єдність – Національний рух" – закликали президентку Парламентської асамблеї ОБСЄ відкласти візит до Грузії у зв'язку із ситуацією в країні.

У своїй заяві опозиція акцентувала, що візит Кауми грузинська влада використає для своєї легітимації, "що ще більше ускладнює становище демократичних сил і громадянського суспільства".