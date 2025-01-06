Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ відклала візит до Грузії через політичну ситуацію

06 січня 2025, 12:33
Президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ відклала візит до Грузії через політичну ситуацію
Фото: з вільного доступу
5 січня, три опозиційні грузинські коаліції – "Сильна Грузія", "За зміни" та "Єдність – Національний рух" – закликали президентку Парламентської асамблеї ОБСЄ відкласти візит до Грузії у зв'язку із ситуацією в країні.

У понеділок, 6 січня, президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума відклала візит до Грузії, який був запланований на 8-10 січня.

Про це вона написала у X (Twitter).

Як заявила Каума, вона вирішила відкласти візит до Грузії до того часу, коли "залучення ОБСЄ буде найбільш ефективним".

"Ми, як і раніше, готові вислухати всі голоси і запропонувати допомогу у виконанні рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ", – акцентувала вона.

Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала це рішення.

"Грузинський народ вдячний вам за те, що ви берете до уваги занепокоєння і надії грузинської демократії. Ми потребуємо ОБСЄ більше, ніж будь-коли! І нових виборів!" – заявила вона.

5 січня, три опозиційні грузинські коаліції – "Сильна Грузія", "За зміни" та "Єдність – Національний рух" – закликали президентку Парламентської асамблеї ОБСЄ відкласти візит до Грузії у зв'язку із ситуацією в країні.

У своїй заяві опозиція акцентувала, що візит Кауми грузинська влада використає для своєї легітимації, "що ще більше ускладнює становище демократичних сил і громадянського суспільства".

ГрузіяОБСЄ

Останні матеріали

Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інаугурації Трампа – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найепічніша катастрофа путіна. Курська область залишиться не деокупованою до інаугурації Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 січня 2025, 14:28
Шахраї та
Хліб та Видовища
Шахраї та "корєша". Висока ціна, яку ми заплатили за ведення бізнесу в росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 06 січня 2025, 08:27
2024 – рік, який підтвердив, що росію можна перемогти. Якщо Захід цього захоче – Філліпс О'Брайен
Політика
2024 – рік, який підтвердив, що росію можна перемогти. Якщо Захід цього захоче – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 січня 2025, 00:48
Технології
"Трембіта": незабаром в дії. Навіщо Україні аналог ракети часів Другої світової війни – Девід Екс
Переклад iPress – 03 січня 2025, 16:20
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Політика
Прояснити мислення. Шляхи до перемоги Трампа в Україні – Стівен Бланк
Переклад iPress – 03 січня 2025, 12:38
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Політика
Імперське мислення росії. Як припинити війну в Україні – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 02 січня 2025, 23:37
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Політика
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 січня 2025, 10:22
росіяни продовжують
Політика
росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2025, 08:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється