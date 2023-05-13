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ПОЛІТИКА

Президентка Словаччини подасть до суду на колишнього прем’єра

13 травня 2023, 11:20
Президентка Словаччини подасть до суду на колишнього прем’єра
джерело barikada
Зазначається, що Фіцо неодноразово називав Чапутову "американським агентом".

Президент Словаччини Зузана Чапутова заявила, що подасть до суду на лідера опозиції та колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Eursctiv.

Зазначається, що Фіцо неодноразово називав Чапутову "американським агентом", через це президентці та її родині почали погрожувати вбивством.

Поліція розслідує чотири кримінальні провадження за фактами небезпечних погроз на адресу президента. Однак колишній прем'єр відмовився вибачитися за свої коментарі.

"Зробити когось мішенню за допомогою ненависної брехні вже коштувало життя людям у Словаччині", - зазначила Чапутова.

Президент не повідомила, який конкретно судовий позов вона має намір подати проти Фіцо.

Раніше, Роберт Фіцо, який є лідером партії Smer-SD та наразі лідирує в опитуваннях перед парламентськими виборами у Словаччині, виступив проти військової допомоги Україні. Він також пообіцяв блокувати санкції ЄС проти росії.

Словаччинапрезидент

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