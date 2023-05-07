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ПОЛІТИКА

Президентка Словаччини прийняла відставку прем'єр-міністра – ЗМІ

07 травня 2023, 18:44
Президентка Словаччини прийняла відставку прем'єр-міністра – ЗМІ
джерело pmg
Едуард Хегер йде на тлі політичної кризи й за кілька місяців до виборів

Президентка Словаччини Зузана Чапутова задовольнила прохання прем’єр-міністра Едуарда Хегера щодо оголошеної ним сьомого травня відставки.

Про це повідомляє aktuality.sk. 

Хегер повідомив про це після зустрічі з главою держави в президентському палаці. 

За даними видання, екс-прем’єр визнав свою помилку у тому, що два тижні не визнавав, що знав про виділення субсидії 1,4 млн євро від Міністерства сільського господарства для сімейного бізнесу виконуючого обов’язки глави цього міністерства Самуеля Влчана. 

Хегер заявив, що йде з посади через відставки міністрів його кабінету. З посади пішов Влчан – через розголошення інформації про субсидію, а п’ятого травня про відставку оголосив Міністр закордонних справ Растислав Качер – через виступу Хегера на телебаченні, який глава МЗС назвав "жахливою нісенітницею".

У середині грудня 2022 року парламент Словаччини вже висловив недовіру коаліційному уряду Хегера, але президентка Чапутова попросила його залишатись на посаді з обмеженими повноваженнями до проведення нових виборів. Дострокові вибори заплановані на 30 вересня 2023 року.

Словаччинавідставка премʼєрміністра

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