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ПОЛІТИКА

Президентка Словаччини виступила проти допомоги Україні зброєю

05 жовтня 2023, 12:33
Президентка Словаччини виступила проти допомоги Україні зброєю
Фото: Зузана Чапутова
Президентка підтримала позицію проросійської партії, що перемогла на виборах і формуватиме новий уряд.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, аргументуючи це тим, що він був визначений попередньою владою, а не обраною нещодавно на виборах.

Про це повідомляє Dennik N.

Речник президентки Мартін Стрижинець пояснив, що на думку глави держави, це є "повагою до результатів демократичних виборів", переможець яких — Роберт Фіцо — обіцяв виборцям "не передавати Україні жодного снаряду".

За даними видання, оборонне відомство Словаччини розглядає можливість надання Україні нового пакету військової допомоги, визначеного ще за головування технократичного уряду Людовіта Одора. Втім президентка Зузана Чапутова виступила проти такого плану, назвавши передачу "неповагою до виборців".

Під час позачергових парламентських виборів 30 вересня популістська партія Smer-SD на чолі з колишнім прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо отримала 23% голосів, обійшовши ліберальну "Прогресивну Словаччину" з 18%.

Фіцо заявляв, що громадяни Словаччини мають більші проблеми, ніж Україна. Він виступає за припинення військової допомоги українцям, однак не виключає продовження надання гуманітарної.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи заяву президентки Словаччини, заявив, що у Словаччині "просто шалений" вплив російської агентури.

"Майте на увазі, що вплив російської агентури в Словаччині просто шалений. Вони спочатку були у Празі, а потім, з урахуванням, що їх там трохи поганяли, вони перебралися в Братиславу. І те, що ми на сьогоднішній день бачимо — це вплив російської федерації, яка намагається роздмухувати ситуацію в Європі", — підкреслив Данілов.

Він вважає, що європейським політикам, Євросоюзу варто уважно слідкувати за ситуацією та процесами.

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