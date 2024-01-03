Президентка Словаччини закликала надати Україні засоби для самозахисту у війні з рф

Так Чапутова відреагувала на нові масовані атаки рф у перші дні 2024 року.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова висловилася за надання Україні допомоги у боротьбі з російською агресією.

Про це йдеться у дописі Чапутової у соцмережі Х (twitter).

Президентка згадала про чергову масовану атаку рф у перші дні 2024 року і наголосила на важливості надати нашій державі необхідне для самооборони.

"Ще один Новий рік, ще один злочин. росія випустила рекордну кількість ракет і безпілотників по містах і селах України, щоб тероризувати мирне населення. Найкращий спосіб гарантувати, що агресія москви не продовжиться ще наступного року, - це надати Україні засоби, необхідні для самозахисту", - йдеться в дописі Чапутової.

Нагадаємо, що востаннє Словаччина передала Україні допомогу торік у серпні - тоді Київ отримав гаубиці Zuzana2. Решту установок мали надійти згодом.