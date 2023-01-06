Президентка Угорщини привітала "перемир'я" від путіна всупереч позиції Заходу

Президентка Угорщини Каталін Новак схвалила пропозицію кремля припинити вогонь на час святкування православними християнами Різдва і назвала це "кроком до миру".

Про це пані Новак повідомила у твітері.

"Нехай анонсоване припинення вогню на православне Різдво буде кроком до миру", – написала вона.

Чимало користувачів відповіли їй у коментарях новинами про чергову повітряну тривогу в Україні та ранковий обстріл Херсона та Курахового, а також продовження важких боїв під Бахмутом.

На російську "пропозицію перемир’я" багато союзників України відреагували скептично. Держдеп США та Міноборони Литви вважають, що росія хоче використати цей час для відпочинку своїх сил і перегрупування.