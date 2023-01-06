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ПОЛІТИКА

Президентка Угорщини привітала "перемир'я" від путіна всупереч позиції Заходу

06 січня 2023, 13:55
Президентка Угорщини привітала
Фото: Getty Images
Президентка Угорщини Каталін Новак схвалила пропозицію кремля припинити вогонь на час святкування православними християнами Різдва і назвала це "кроком до миру".

Про це пані Новак повідомила у твітері.

"Нехай анонсоване припинення вогню на православне Різдво буде кроком до миру", – написала вона.

Чимало користувачів відповіли їй у коментарях новинами про чергову повітряну тривогу в Україні та ранковий обстріл Херсона та Курахового, а також продовження важких боїв під Бахмутом.

На російську "пропозицію перемир’я" багато союзників України відреагували скептично. Держдеп США та Міноборони Литви вважають, що росія хоче використати цей час для відпочинку своїх сил і перегрупування.


Угорщинафейкрф тероризмперемир'я

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