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Президентка Угорщини закликала Зеленського до переговорів з росією

28 серпня 2023, 20:45
Президентка Угорщини закликала Зеленського до переговорів з росією
Фото: Укрінформ
У Будапешті однозначно засуджують російську агресію проти України та розуміють бажання української влади захистити країну від окупантів.

Президентка Угорщини Каталіна Новак закликала свого українського колегу Володимира Зеленського до переговорів з російськими агресорами щодо закінчення війни, бо вона не бачить вирішення питання військовим шляхом.

Про це вона заявила в інтерв'ю угорському виданню Index.

Вона заявила, що у Будапешті однозначно засуджують російську агресію проти України та розуміють бажання української влади захистити країну від окупантів.

"Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового вирішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів! Цю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно", - заявила вона.

Новак заявила, що Угорщина готова брати участь у будь-якому заході, який наближатиме припинення війни в Україні, а якщо переговори відбудуться, то Угорщина також братиме у них участь.

 

Угорщинавійна в Україніросія окупантимирні переговори

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