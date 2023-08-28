Президентка Угорщини закликала Зеленського до переговорів з росією

У Будапешті однозначно засуджують російську агресію проти України та розуміють бажання української влади захистити країну від окупантів.

Президентка Угорщини Каталіна Новак закликала свого українського колегу Володимира Зеленського до переговорів з російськими агресорами щодо закінчення війни, бо вона не бачить вирішення питання військовим шляхом.

Про це вона заявила в інтерв'ю угорському виданню Index.

Вона заявила, що у Будапешті однозначно засуджують російську агресію проти України та розуміють бажання української влади захистити країну від окупантів.

"Ця війна триває вже півтора року, і я не бачу жодного військового вирішення, яке призвело б до стійкого миру у довгостроковій перспективі. Тому треба сідати за стіл переговорів! Цю тверду думку я висловила Зеленському як публічно, так і приватно", - заявила вона.

Новак заявила, що Угорщина готова брати участь у будь-якому заході, який наближатиме припинення війни в Україні, а якщо переговори відбудуться, то Угорщина також братиме у них участь.