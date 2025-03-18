Президентка Єврокомісії: Епоха миру для Європи завершилася – росія готується до протистояння

Фон дер Ляєн попередила, що росія "готується до майбутньої конфронтації з європейськими демократіями".

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що росія веде підготовку для конфронтації з Європою. На її думку, епоха безпеки та миру для європейців минула.

Про це повідомляє Тimes.

"Епоха мирних дивідендів давно минула", - заявила президентка Єврокомісії під час виступу перед військовими курсантами в Данії.

Фон дер Ляєн попередила, що росія "готується до майбутньої конфронтації з європейськими демократіями". За словами очільниці Єврокомісії, це пов'язано з тим, що найдавніший партнер Європи - США - зміщує свій фокус на Індо-Тихоокеанський регіон.

"Безпекову архітектуру, на яку ми покладалися, більше не можна сприймати як належне. Епоха сфер впливу та конкуренції за владу повернулася", - наголосила вона.

Через загрозу з боку росії Європа посилює свої зусилля з допомоги України й власну обороноздатність. Видання додає, що фон дер Ляєн підтримала створення нової "спільної робочої групи з Україною", а у Брюсселі обговорюють плани щодо надання Києву двох мільйонів артилерійських снарядів цього року, а також систем протиповітряної оборони та ракет для ударів.

"Це те, що ми називаємо стратегією сталевого дикобраза", - зазначила вона.