Президентка Єврокомісії оголосила розподіл портфелів між країнами і кандидатами

Вона змінила кандидата у комісари з розширення – цей портфель не віддадуть Домбровскісу, як очікувалось.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, як планує розподілити портфелі єврокомісарів між кандидатами різних країн Євросоюзу.

Про це вона написала в соцмережі X (Twitter).

Фон дер Ляєн написала, що цього разу у складі Єврокомісії не буде додаткового рівня віцепрезидентів і передбачається "лінійна" структура.

Важливий для України портфель єврокомісара з розширення отримала представниця Словенії Марта Кос.

"Вона продовжить роботу над підтримкою України, продовженням відбудови та підтримкою країн-кандидатів на шляху до вступу", – додала фон дер Ляєн.

Представнику Словаччини Марошу Шефчовичу доручили новий портфель єврокомісара з торговельної та економічної безпеки, міжінституційних відносин і прозорості.

Представник Латвії Валдіс Домбровскіс призначений єврокомісаром з питань економіки та продуктивності.

Від початку були надії, що він може отримати портфель комісара з питань розширення.

Представник Литви, "друг України" Андрюс Кубілюс призначений на нову посаду комісара з питань оборони і космосу.

"Він працюватиме над розвитком "оборонного" союзу та підсиленням нашої інвестиційної та промислової спроможності", – зазначила президентка ЄК.

Представнику Угорщини Оліверу Варгеї надали маловпливову посаду комісара з питань охорони здоров’я і добробуту тварин.

Також глава МЗС Бельгії Аджа Лябіб перейде до Єврокомісії та отримує посаду з підготовки до надзвичайних ситуацій та кризового реагування, суміщену з посадою комісара з питань рівності.

Представник Польщі Пйотр Серафін стає комісаром з бюджету, протидії шахрайству та публічного адміністрування і буде доповідати напряму фон дер Ляєн. До його повноважень увійде, зокрема, підготовка наступного довгострокового бюджету ЄС.

Ще один ключовий для України портфель комісара з сільського господарства отримав представник Люксембургу Крістоф Гансен.

Також стало відомо, що представниця Хорватії Дубравка Шуїця отримала нову посаду єврокомісара у справах Середземномор’я.

А от єврокомісар від Нідерландів Вопке Хукстра отримує портфель відповідального за клімат і "чисту" економіку, а також буде займатися питаннями оподаткування.

Представник Чехії Йозеф Сікела буде відповідати за міжнародні партнерства ЄС. Представник Кіпру Костас Кадіс стане єврокомісаром у справах риболовства та океанів.

Представниця Португалії Марія Луїс Альбукерке призначена комісаркою з фінансових послуг, заощаджень та "інвестиційного союзу".

А от Австрії Магнусу Брюннеру надали портфель комісараз з внутрішніх справ та міграції

Представниця Швеції Єссіка Русвалль буде відповідальною за довкілля, водні ресурси і конкурентну "циклічну" економіку.

Представник Данії Дан Йоргенсен стає комісаром з енергетики і житлових питань. Кандидатка від Болгарії Єкатерина Захарієва буде комісаркою з досліджень та інновацій.

Ірландія на чолі із Майклом Макгратом стане отримає місце з демократії, судочинства і верховенства права. Представник Греції Апостолос Ціцікостас буде опікуватися транспортом і туризмом.

Представник Мальти Гленн Мікалефф буде комісаром зі "справедливості між поколіннями", культури, молоді та спорту.