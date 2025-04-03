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Президентка Європейської Комісії озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа

03 квітня 2025, 08:55
Президентка Європейської Комісії озвучила позицію ЄС щодо тарифів Трампа
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
ЄС "готовий відповідати і вже фіналізує перший пакет контрзаходів".
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Узбекистану виступила із заявою у відповідь на запровадження Сполученими Штатами мита у 20% на європейські товари. На її думку, великі та малі бізнеси "постраждають вже в перший день набуття тарифами чинності".
 
Про це вона сказала в ефірі Європейського мовного сервісу.
 
Адміністрація Дональда Трампа завдала великого удару по світовій економіці, який "матиме величезні негативні наслідки для мільйонів людей". Європейський Союз шкодує про таке рішення.
 
 Очільниця Єврокомісії наголосила, що не вважає мита, які призводять до неминучого підняття цін, дієвим засобом боротьби з несправедливістю у глобальній торгівлі. 
 
ЄС "готовий відповідати і вже фіналізує перший пакет контрзаходів". Проте у Брюсселі вважають, що не пізно вирішити суперечливі питання шляхом переговорів, "усуваючи перепони, а не встановлюючи їх". 
 
Фон дер Ляєн запевнила, що Єврокомісія тісно співпрацюватиме з галузями, які зазнають збитків через американські тарифи, і пообіцяла, що "ЄС матиме все потрібне, щоб пройти через цей шторм".  
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