Президенткою Словаччини вперше в історії стала жінка

Адвокатка, представниця позапарламентської партії "Прогресивна Словаччина" Зузана Чапутова перемогла в другому турі президентських виборів. Вона стала першою жінкою на цій посаді за всю історію країни.

Після опрацювання 100% бюлетенів встановили, що за Чапутову віддали свої голоси 57,4% виборців, за її суперника, 52-річного заступника глави Європейської комісії Мароша Шефчовича, проголосували 41,6 %. Шефчович уже визнав свою поразку та привітав Чапутову з перемогою, повідомляє Deutsche Welle.

Після оголошення результатів вона подякувала за довіру словацькою та мовами нацменшин - угорською, чеською та мовою народності рома.

Чапутова також пообіцяла відстоювати "проєвропейську позицію".

Президент країни виконує переважно представницькі функції, утім дехто вважає обрання Чапутової "символом змін у країні", зазначає DW.

Вона також брала участь у протетах проти корупції, які розпочалися після вбивство журналіста Яна Куціяка.

Нагадаємо, в кінці лютого в Словаччині вперше в історії країни сталося вбивство журналіста - в своєму будинку в невеликому населеному пункті Велка Мача був застрелений журналіст Ян Куцяк.

Він займався розслідуванням зв'язків словацьких політиків з італійською мафією. Разом з ним була вбита його наречена Марина Куснірова. Після вбивства Куцяка в країні розгорілася політична криза.

У відставку подав міністр культури Марек Мадарік, також свої пости покинули помічниця прем'єр-міністра Марія Трошкова і голова секретаріату Ради безпеки Віліам Ясань, згадувані в розслідуванні Куцяка.

Крім того, 12 березня пішов у відставку міністр внутрішніх справ Роберт Калиняк, а потім, 15 березня, на тлі політичної кризи в країні пішов у відставку голова уряду Роберт Фіцо.