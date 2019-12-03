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Президентом Європейського комітету з попередження тортур став український юрист

Ми ж раді, що саме українські фахівці роблять важливий внесок у захист людей від тортур в Європі
Європейський комітет з попередження тортур або нелюдського чи такого, що принижує гідність, ставлення переобрав своїм президентом Миколу Гнатовського.
Президентом Європейського комітету з попередження тортур став український юрист Фото: Сайт Ради Європи

Про це йдеться в повідомленні Ради Європи за результатами 98-го пленарного засідання ЄКПТ, яке відбулося з 4 по 8 березня 2019 року в Страсбурзі, повідомляє "Лівий берег".

Микола Гнатовський є професором міжнародного права в Національному університеті імені Тараса Шевченка (Київ).

Крім того, першим віце-президентом ЄКПТ обрано Марка Келлі - члена Комісії з прав людини і рівності Ірландії, а другим віце-президентом стала Тереза Марія Ріттер - директор з правових питань DIGNITY - Датського інституту проти катувань. Ці три члени ЄКПТ складають бюро Комітету.

"Україна пишається переобранням пана Гнатовського на посаду голови Комітету. Це визнання його високих професійних рис. Ми ж раді, що саме українські фахівці роблять важливий внесок у захист людей від тортур в Європі", - прокоментував посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба.

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12 03 2019 21:51
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