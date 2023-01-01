Президенту Бразилії представлено українську формулу миру

Формулу миру для світу, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським, обговорили новообраний президент Федеративної Республіки Бразилія Луїз Інасіу Лула да Сілва та перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Їхня зустріч відбулася напередодні церемонії інавгурації Луїза Інасіу Лули да Сілва у Бразилії, повідомляється Урядовому порталі.

Як наголошувалося під час зустрічі, світу необхідні непорушні гарантії - безпекові, продовольчі, енергетичні тощо, і міжнародне право та міжнародно визнані кордони ніколи і ніким не повинні ставитись під сумнів. Свириденко висловила сподівання, що Бразилія підтримає запропоновану формулу, що буде вагомим внеском у д на осягнення миру в Україні та світі.

Також під час зустрічі обговорювалося посилення економічної співпраці між країнами, участь Бразилії у відбудові України.

Церемонія інавгурації президента Федеративної Республіки Бразилія розпочнеться 1 січня 2022 року о 20:00 за київським часом.