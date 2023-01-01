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ПОЛІТИКА

Президенту Бразилії представлено українську формулу миру

01 січня 2023, 19:25
Президенту Бразилії представлено українську формулу миру
Фото: Google
Формулу миру для світу, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським, обговорили новообраний президент Федеративної Республіки Бразилія Луїз Інасіу Лула да Сілва та перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.
Їхня зустріч відбулася напередодні церемонії інавгурації Луїза Інасіу Лули да Сілва у Бразилії, повідомляється Урядовому порталі.
 
Як наголошувалося під час зустрічі, світу необхідні непорушні гарантії - безпекові, продовольчі, енергетичні тощо, і міжнародне право та міжнародно визнані кордони ніколи і ніким не повинні ставитись під сумнів. Свириденко висловила сподівання, що Бразилія підтримає запропоновану формулу, що буде вагомим внеском у д на осягнення миру в Україні та світі.
 
Також під час зустрічі обговорювалося посилення економічної співпраці між країнами, участь Бразилії у відбудові України.
 
Церемонія інавгурації президента Федеративної Республіки Бразилія розпочнеться 1 січня 2022 року о 20:00 за київським часом.
бразиліяЮлія Свириденко

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