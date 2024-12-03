Президенту Кореї загрожує імпічмент – Sky News

Президент Південної Кореї Юн Сук Ёль, ймовірно, втратить посаду

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив воєнний стан в країні, але той був швидко скасований парламентом. Тепер президенту загрожує імпічмент.

Про це в коментарі Sky News заявив експерт з далекосхідної політики та міжнародних відносин Джон Нільссон Райт.

За його словами, південнокорейський президент пішов на "дику авантюру", намагаючись "вийти з політичного глухого кута". На думку експерта, президент Юн зробив свою ситуацію "набагато, набагато складнішою, якщо не неможливою".

"Я підозрюю, що найближчим часом будуть спроби усунути його від влади", - сказав Нільссон Райт.