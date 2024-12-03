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Президенту Кореї загрожує імпічмент – Sky News

03 грудня 2024, 21:07
Президенту Кореї загрожує імпічмент – Sky News
Президент Південної Кореї Юн Сук Ёль, ймовірно, втратить посаду
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив воєнний стан в країні, але той був швидко скасований парламентом. Тепер президенту загрожує імпічмент.
 
Про це в коментарі Sky News заявив експерт з далекосхідної політики та міжнародних відносин Джон Нільссон Райт.
 
За його словами, південнокорейський президент пішов на "дику авантюру", намагаючись "вийти з політичного глухого кута". На думку експерта, президент Юн зробив свою ситуацію "набагато, набагато складнішою, якщо не неможливою".
 
"Я підозрюю, що найближчим часом будуть спроби усунути його від влади", - сказав Нільссон Райт.
 
Він зауважив, що громадяни Південної Кореї були "приголомшені" новиною про оголошення воєнного стану, і дехто навіть вважав, що це "брехня".
 
"На жаль, це все занадто реально, і нам доведеться подивитися, що станеться далі з точки зору здатності Національних зборів вжити негайних заходів", - сказав аналітик.
 
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