Відбудеться подія в Китаї в другій половині травня.

Глави Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Джапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон і Узбекистану Шавкат Мірзійоєв візмуть участь у саміті.

Про це повідомляє Укрінформ.

"На запрошення голови КНР Сі Цзіньпіна президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Джапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон і президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв із 16 по 20 травня здійснять державні візити до Китаю", - повідомила речниця МЗС КНР Хуа Чуньїн.

Вона не надала інформації про участь президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова, який також повинен взяти участь у зустрічі.

Саміт лідерів Китаю та країн Центральної Азії без участі росії - це новий формат. Формат отримав назву "С+С5" від їхніх англійських назв China і Central Asia, ініційований Пекіном. Перший саміт С+С5 у січні минулого року був віртуальним і приуроченим до 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між КНР та 5-ма центральноазійськими республіками.

Після срср і до останнього часу в 5-ти державах Центральної Азії значний вплив на політичні еліти, економіку й суспільне життя зберігала росія. москва навіть намагалася приховано перешкоджати приходу Китаю в країни регіону, який продовжує вважати сферою свого впливу.