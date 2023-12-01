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Президенти Литви, Латвії та Польщі відмовилися від "сімейного фото" з лукашенком

01 грудня 2023, 14:51
Президенти Литви, Латвії та Польщі відмовилися від
джерело president.gov.ua
Лідери країн взяли участь у саміті ООН зі зміни клімату.

Президент Литви Гітанас Науседа, лідер Латвії Едгар Ринкевич і Польщі Анджей Дуда бойкотували спільну фотографію на саміті ООН зі зміни клімату COP28, бо для неї також позував білоруський диктатор олександр лукашенко.

Про це пише LRT.

За словами Науседи, було б нещиро стояти пліч-о-пліч із главою держави, яка стала плацдармом агресії росії проти України, і як ні в чому не бувало обговорювати майбутнє світу та зміну клімату.

"Білоруський режим сприяє руйнуванню майбутнього світу і разом із росією несе відповідальність за те, що відбувається в Україні - від загибелі людей до катастрофічного впливу на навколишнє середовище", — сказав він.

Науседа заявив, що "це називається сімейним фото", а "лукашенко не належить до тієї сім'ї, до якої ми хочемо належати".

Конференція ООН щодо зміни клімату COP28 триватиме з 30 листопада до 12 грудня в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Очікується, що на заході будуть присутні король Чарльз III, папа римський Франциск і лідери майже 200 країн.

ЛукашенкоДУДАвійна в Україніросія окупантинауседа

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