Президенти Литви та Польщі приїхали до Львова
Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, про візит Науседи повідомив почесний консул Литви Ярослав Визняк.
"Сьогодні президент Гітанас Науседа перебуває у Польщі та Україні, а саме у Львові… Це робочий візит, в рамках якого лідери обговорять ситуацію в Україні", - розповів він.
Майже одразу після того канцелярія Дуди публічно повідомила про те, що президент Польщі - у Львові, і президенти проводять зустріч "Люблінського трикутника"; далі перші фото з візиту опублікував і Гітанас Науседа.
Про візити лідерів не повідомлялося заздалегідь, вочевидь, з міркувань безпеки.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський приїхав до Львова.