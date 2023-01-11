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ПОЛІТИКА

Президенти Литви та Польщі приїхали до Львова

11 січня 2023, 16:12
Президенти Литви та Польщі приїхали до Львова
Джерело: twitter.com/GitanasNauseda
Президент Литви Гітанас Науседа та президент Польщі Анджей Дуда без публічних анонсів прибули до України та вже зустрілися з президентом Володимиром Зеленським у Львові.

Як повідомляє литовський суспільний мовник LRT, про візит Науседи повідомив почесний консул Литви Ярослав Визняк.

"Сьогодні президент Гітанас Науседа перебуває у Польщі та Україні, а саме у Львові… Це робочий візит, в рамках якого лідери обговорять ситуацію в Україні", - розповів він. 

Майже одразу після того канцелярія Дуди публічно повідомила про те, що президент Польщі - у Львові, і президенти проводять зустріч "Люблінського трикутника"; далі перші фото з візиту опублікував і Гітанас Науседа. 

Про візити лідерів не повідомлялося заздалегідь, вочевидь, з міркувань безпеки. 

Нагадаємо, сьогодні Зеленський приїхав до Львова.

ПольщаЛитвавізит

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