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ПОЛІТИКА

Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

28 червня 2023, 19:38
Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО
Джерело: /twitter.com/prezydentpl
Jсновний меседж — Україна буде членом НАТО/

Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа підтримують ідею надання Україні чітких перспектив членства в НАТО.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Сьогодні ми з Гітанасом Науседою намагаємося, щоб рішення саміту НАТО, які будуть ухвалені, дуже чітко показали перспективу членства України в НАТО! Сьогодні важливо зміцнити безпеку східного флангу НАТО, а тим самим зміцнити безпеку нашої частини Європи. І якомога ближче підтягнути Україну до НАТО, охопити її гарантіями безпеки, які остаточно відігнали б російського агресора", — сказав Дуда після перемовин із Науседою та Зеленським.

Науседа додав, що основний меседж — Україна буде членом НАТО, Литва підтримує членство України в НАТО. За його словами, на липневому саміті у Вільнюсі має бути чітко сказано, що Україна є невідʼємною частиною архітектури НАТО в Європі.

Верховна Рада на засіданні 28 червня затвердила звернення до країн Альянсу перед самітом у Вільнюсі.

Основні вимоги:

- взяти на себе зобовʼязання щодо надання Україні повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та передбачити механізм запрошення України в НАТО;

- визнати недоцільність проходження Україною етапу "Плану дій щодо членства в НАТО" й ухвалити у Вільнюсі стратегічне рішення про запрошення України до членства в НАТО;

- розробити ефективні механізми гарантій миру і безпеки в Європі, які не стануть альтернативою членству України в Альянсі.

ПольщаНАТОЛитва

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